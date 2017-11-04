Зеркальные меры: Россия запретила въезд десяткам граждан Канады

01:48 04 ноября 2017 0

Захарова не стала называть конкретных имен из санкционного списка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва лишила десятки граждан Канады права на въезд в Россию после введения канадскими властями санкций против 30 россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей», — цитирует Захарову информагентство ТАСС.



Представитель МИД РФ отказалась назвать точное число граждан Канады, попавших под ответные санкции Москвы. В МИД подчеркнули, что ограничительные меры коснутся «тех русофобски настроенных граждан Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений».



Ранее власти Канады ввели персональные санкции против 30 граждан России. В списке оказались лица, которые, по мнению Оттавы, замешаны в нарушении прав человека или коррупции. Среди фигурантов списка глава СКР Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Грин и экс-заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин.