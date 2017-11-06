23:20 06 ноября 2017 0

Федеральная власть больше не учитывает мнение местных элит при назначении врио Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При смене губернаторов в конце сентября — начале октября Кремль в меньшей степени, чем раньше, учитывал мнение региональных элит. К такому выводу пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем новом докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в октябре 2017 года».

2017 год стал переломным в отношении Кремля с регионами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Эксперты уверены, что сегодня федеральная власть куда жестче контролирует ситуацию на местах. «Вполне вероятен серьезный аудит финансовой ситуации со стороны врио губернаторов, в ряде случаев — новые антикоррупционные процессы с высокопоставленными фигурантами местного уровня. Но и спрос с новых губернаторов будет строже, так как Центр показал, что может заменять их заметно легче, чем еще несколько лет назад», — говорится в докладе.

Политологи уверены — отношения центра и регионов выходят на новый уровень. «Как известно, факторы усиления влияния Центра на региональную политику постепенно накапливались с начала 2000-х. Более смелая кадровая политика при ротации губернаторов — только один из аспектов данной тенденции.

Скорее всего, нынешний год — одна из тех точек, когда количество этих факторов в очередной раз перешло в новое качество отношений Москвы и регионов», — рассказал «URA.RU» ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков.

Весенние и осенние отставки 2017 года носили один и тот же характер — Кремль убирал тех, кто не мог совладать с местными элитами, считает политолог Андрей Колядин. «Тоже самое и с назначениями. Что в прошлый раз назначали людей, которые не имели прямого отношения к территориям, так и в этот раз назначили людей, которые с регионами никак не были связаны», — прокомментировал политолог «URA.RU» вывод доклада. Он полагает, что недавняя встреча Путина с отставниками — это хороший знак для них, ведь она показывает, что к ним претензий нет и уголовных дел в отношении них ждать не стоит.

Сергей Собянин — традиционный лидер рейтингов губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В АПЭК выделяли три типа стратегий, по которым в октябре действовали новые главы субъектов, назначенные в регион. Первая стратегия — это жесткое продвижение собственных кадровых решений на фоне публичного недовольства местных элит. Так действовал, например, Глеб Никитин в Нижегородской области, отправив в отставку главу Нижнего Новгорода, и переформатировав систему власти в городе через объединение полномочий главы города и главы городской администрации. Нововведение вызвало открытое недовольство местных элит. Вторая стратегия — это проталкивание собственных кадровых решений, но без публичных скандалов. По такому сценарию действовал Александр Усс в Красноярском крае, где экс-глава Красноярска Эдхам Акбулатов решил без борьбы уступить пост министру краевого правительства Сергею Еремину. И третий тип стратегии — это учет интересов местных элит. Так развивалась ситуация в Самаре и Владивостоке, где главы региональных столиц перешли на работу в региональное правительство. Эксперты отмечают, что во всех трех случаях, губернаторы действовали в первые недели после назначения. «В это время врио главы региона, как правило, пользуется наибольшей поддержкой Центра, а представители элит чаще занимают выжидательную позицию, не спеша консолидироваться против нового руководителя», — замечают авторы доклада.

Опубликовали эксперты и свой традиционный рейтинг губернаторов. В октябре первое и второе место традиционно занимали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Эксперты полагают, что позиции Собянина главы укрепились после его заявления о готовности участвовать в выборах мэра. По их мнению, Собянин публично отказался от премьерских амбиций, что снижает напряженность отношений между ним и рядом представителей федеральной элиты. Укрепились позиции главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, он передвинулся с 4е на 3е место, тем самым отодвинув на ступеньку вниз главу Тюменской области Владимира Якушева. «Заявление пресс-секретаря президента на вопрос об отставке Полтавченко („кадровые слухи — это русская народная забава“) сделало в значительной мере бессмысленными предположения о его скорой замене», — говорится в докладе.

Улучшил свои позиции глава Татарстана Рустам Минниханов, он переместился с 9е на 7 место. «На укрепление позиций Рустама Минниханова оказала влияние, в том числе, активизация российско-турецкого сотрудничества», — отмечает Нейжмаков.

Глава ХМАО Наталья Комарова показывает самый сильный рост среди уральских губернаторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Урале серьезный рост продемонстрировала только глава ХМАО Наталья Комарова: с 42 место она переместилась на 36е. В этом месяце эксперты повысили рейтинг всех губернаторов, которые в сентябре—октябре находились в группе риска, но чьи отставки так и не произошли. Кроме Комаровой, выросли также позиции главы Калмыкии Алексея Орлова (перемещается с 83-го на 75-е место), руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова (с 79-го на 73-е место) и главы Мурманской области Марины Ковтун (с 82-го на 71-е место). В ближайшее время отставки маловероятны, отмечают эксперты. «Если отставки губернаторов в ближайшее время произойдут, то скорее это будет связано с какими-то экстраординарными ситуациями — действительно резонансными провалами в их работе или коррупционными скандалами. Основные плановые перестановки в губернаторском корпусе, скорее всего, уже прошли», — говорит Нейжмаков.

Незначительные изменения в рейтинге произошли у главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина (переместился с 7 на 8е место), руководителя Пермского края Максима Решетникова (вырос с 15 на 12 место), губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (переместился с 17 на 18 место), главы Курганской области Алексея Кокорина (рост с 67 на 65 место). Позиции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского не изменились — он остался на 26 месте.

Самый серьезный рост среди новых врио губернаторов показал глава Самарской области Дмитрий Азаров, который с 41-го места переместился на 14-е. Удачно заменив мэра Самары, сформировав областное правительство, Азаров смог изжить целый ряд внутриэлитных конфликтов, которые стали причиной для отставки его предшественника.

Начав работу без серьезных конфликтов и публично опровергнув вероятность объединения округа с Архангельской областью, показал серьезный рост глава НАО Александр Цыбульский (рост с 68-го на 35-е место).

Дмитрий Азаров сделал головокружительный рост в рейтинге с 41 места он поднялся на 14е Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Высокую строчку в рейтинге (25-е место) занял и глава Красноярского края Александр Усс. Эксперты связывает его высокую стартовую позицию с возможностью влиять на местные элиты.

Повлияли на позиции врио и состояние регионов, в которые они были назначены. Так Александр Бурков, назначенный в отягощенную системными проблемами Омскую область, занял 41 место; глава Приморского края Андрей Тарасенко — 47 место.

На последнее место в рейтинге переместилась глава Забайкалья Наталья Жданова (с 74-го на 85-е место). Жалобу Ждановой на изменение налогового законодательства без учета мнения регионов, эксперты интерпретировали, как попытку переключить недовольство жителей местными проблемами на федеральный Центр.

АПЭК составляет рейтинги губернаторов на основе мнения экспертного сообщества. В июле в опросе приняло участие 26 социологов, политологов, политтехнологов, журналистов. Свои рейтинги агентство публикует ежемесячно.

АПЭК делят главы субъектов на три группы. Первые 20 лидеров регионов имеют «очень сильное влияние», следующие 30 — «сильное влияние» и остальные 45 — «среднее влияние».