«В Нижнем давно пора навести порядок»

21:02 25 октября 2017 0

Глеб Никитин решил покончить с противостоянием городским и региональных властей в Нижегородской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одной из первых инициатив врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина (вступил в должность 26 сентября) стало объединение постов главы города Нижний Новгород и руководителя администрации муниципалитета. Эта идея вызвала недовольство местных элит и была заблокирована представительным органом власти. Впервые региональные политики открыто пошли против врио губернатора, командированного в территорию президентом страны. И сделали это так скоро: через считанные дни после кадрового решения.

Двуглавая система существует в Нижнем Новгороде с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже 7 лет Нижний Новгород фактически живет в условиях двоевластия: им одновременно управляет председатель городской думы, который считается главой города, и глава городской администрации (также утверждается городской думой на конкурсной основе). «Глава города должен иметь административные рычаги в своих руках, а сейчас он вынужден действовать через главу администрации, который назначается по контракту», — описал ситуацию РБК бывший мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков.

Глеб Никитин предложил объединить эти позиции, сославшись на общероссийский тренд. «Мы должны взять пример с других городов-миллионников и выстроить эффективную вертикаль управления Нижним Новгородом», — заявил он журналистам. Напомним, ранее на одноглавую систему уже перешли Саратов и Челябинск.

Однако предложение Никитина сконцентрировать власть в одних руках устроила в Нижнем Новгороде далеко не всех. 18 октября 10 депутатов из 35 проголосовали против предложения врио губернатора. Они заявили, что переход на одноглавую систему может затянуться, в то время, как городу нужно готовиться к выборам президента страны (март 2018 года) и чемпионату мира по футболу (лето 2018 года). Губернатор наоборот считает, что к чемпионату мира город уже должен перейти на «режим стабильного управления».

Конфликт с местными элитами привел к отставке прежнего губернатора Нижнего Новгорода Валерия Шанцева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сопротивление депутатов неудивительно, считает директор агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Система, которая существует сейчас — переусложнена. Однако она отвечает интересам различных групп влияния, которые сидят в городской Думе. За ними стоят конкретные политические и коммерческие интересы, и они стремятся держать ситуацию в городе под своим контролем», — рассказал политолог «URA.RU».

О том, что централизаторские устремления врио неминуемо должны были натолкнуться на сопротивление элит, говорит и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В Нижнем Новгороде Никитину достался застарелый конфликт вокруг города, в который ему приходится вовлекаться. В нижегородских условиях это означает изменение баланса сил между ключевыми элитными группами — следствием чего является оживленная публичная полемика по теме», — поделился политолог с «URA.RU».

Политологи относят Глеба Никитина к числу «молодых технократов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению Орлова, реформирование системы муниципального управления в регионе назрело давно. Инициатива Никитина позволит встроить крупный город-миллионник в общую логику федерального управления. А данном случае предложение врио отражает консолидированную позицию полпредства и администрации президента. Кроме того, предлагаемая система более понятна горожанам.

С тем, что реформа позволит вернуть город в систему вертикали власти, соглашается и политолог Андрей Колядин. «В Нижнем Новгороде на протяжении многих лет была ситуация конфликта между областью и городом. И этот конфликт отчасти привел к тому, что федеральный центр был вынужден вмешаться. Перед Никитиным стоит задача — найти способы решения давно назревшей проблемы», — говорит политолог. Тот факт, что врио смог получить одобрение депутатов из комитета по местному самоуправлению говорит о том, что обеим сторонам удалось прийти к компромиссу, полагает Колядин.

Окончательное решение о переходе на одноглавую систему должно быть принято на заседании Заксобрания региона 26 октября 2017 года. Предполагается, что единый глава Нижнего Новгорода будет избираться конкурсной комиссией, состоящей из представителей губернатора и городской Думы. Своих кандидатов комиссии смогут предлагать губернатор, думские фракции и депутатские группы, в которые входит не менее трети от общего числа депутатов.