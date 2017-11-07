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07 ноября 2017
15:59  07 ноября 2017 1

Больной раком Михаил Задорнов обратился к Богу

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Задорнов исповедался в Казанском соборе МосквыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов исповедался в Казанском соборе Москвы. Он продолжает борьбу с онкологическим заболеванием как православный христианин. Об этом рассказал настоятель РПЦ Андрей Новиков на своей странице в Facebook, подчеркнув, что информацию об этом он разместил с согласия ближайших родственников больного.

«Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин», — цитирует священнослужителя «Дни.ру».

За время творческой деятельности сатирик претерпел изменения относительно своей веры. Как пишет издание, раньше Задорнов много говорил о языческих обрядах, упоминал древних славянских божеств и даже фотографировался с идолами. Многие поклонники и люди из его окружения решили, что юморист отрекся от христианства и обратился к язычеству. Однако сейчас Задорнов вернулся к Богу, исповедавшись в соборе.

«Да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», — пишет Новиков в соцсети.

Ранее артист лично прокомментировал состояние своего здоровья, оставив обращение на своей официальной страничке во «ВКонтакте».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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