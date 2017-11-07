Больной раком Михаил Задорнов обратился к Богу

Российский писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов исповедался в Казанском соборе Москвы. Он продолжает борьбу с онкологическим заболеванием как православный христианин. Об этом рассказал настоятель РПЦ Андрей Новиков на своей странице в Facebook, подчеркнув, что информацию об этом он разместил с согласия ближайших родственников больного.
«Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин», — цитирует священнослужителя «Дни.ру».
За время творческой деятельности сатирик претерпел изменения относительно своей веры. Как пишет издание, раньше Задорнов много говорил о языческих обрядах, упоминал древних славянских божеств и даже фотографировался с идолами. Многие поклонники и люди из его окружения решили, что юморист отрекся от христианства и обратился к язычеству. Однако сейчас Задорнов вернулся к Богу, исповедавшись в соборе.
«Да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», — пишет Новиков в соцсети.
Ранее артист лично прокомментировал состояние своего здоровья, оставив обращение на своей официальной страничке во «ВКонтакте».