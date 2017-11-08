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08 ноября 2017
13:05  08 ноября 2017 0

На суд по Улюкаеву принесли коробку с двумя миллионами долларов

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря СечинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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На заседание Замоскворецкого суда, где рассматривается дело бывшего главы минэкономразвития Алексея Улюкаева, принесли коричневую коробку и пластиковый пакет с долларовыми купюрами. Коробка опечатана и заклеена скотчем. В суд ее доставил следователь Александр Шевченко.

На вопрос журналиста РБК о том, не деньги ли находятся в коробке, правоохранитель ответил: «Да, вот они». Через некоторое время коробку занесли прямо в зал заседания и оставили на виду журналистов, а потом накрыли непрозрачным полиэтиленовым пакетом. По данным федеральных агентства, в коробке содержатся 1,8 млн долларов, а в пакете, предположительно, 200 тысяч долларов. По версии следствия, эти деньги экс-министр получил от главы Роснефти Игоря Сечина, пишет РАПСИ.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, экс-чиновник требовал у топ-менеджера два миллиона долларов за положительное заключение Минэкономразвития по покупке госпакета акций «Башнефти».

В октябре на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы по делу Улюкаева показали видео передачи ему взятки. Также на суде прослушали аудиозапись телефонного разговора Сечина и Улюкаева, во время которого они договариваются о встрече в офисе «Роснефти».

Ранее «URA.RU» писало о том, что пока против Алексея Улюкаева ведется дело, его 34-летний сын Дмитрий Улюкаев снимает комедию «Папа, сдохни».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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