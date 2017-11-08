14:59 08 ноября 2017 0

Спортсменка сидела в машине с наркоторговцем, сообщил источник Фото: страница Яны Владимировой в «Фейсбуке»

Задержание и последующий арест в Екатеринбурге адвоката Бориса Искандаряна напрямую связан со скандальной историей с наркотиками и чемпионкой мира по фитнесу Яной Владимировой. Источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что Яна Владимирова не имеет отношения к наркотикам. Якобы женщину сделали крайней, чтобы вывести из-под удара мужчину, который ехал с ней в машине и, предположительно, является родственником члена правительства Свердловской области.

«Наркотики были не у Яны, а у мужчины. Это была таблетка, маленькая масса. Ее, конечно, проверяют на причастность, но претензий к ней у следствия нет. Все вопросы к ее другу. Его сейчас выводят из-под удара, создавая шум вокруг нее, он и обратился за помощью к Искандаряну», — говорит источник.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что адвокат Борис Искандарян был задержан в ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, после обысков. По некоторой информации, в деле фигурируют взятки в крупном размере (называлась сумма в шесть миллионов рублей). Известно, что по его делу опрашивали начальника следствия отдела полиции №6 Екатеринбурга Малхаза Германова. По данным источника, Искандарян собирался дать взятку именно в интересах мужчины, который ехал с наркотиками в машине вместе с Яной Владимировой.

О том, что двукратная абсолютная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира, трехкратная вице-чемпионка конкурса «Мисс Вселенная» оказалась замешана в скандале с наркотиками, «URA.RU» сообщало ранее. Известно, что чемпионка не задержана полицией и отпущена домой. Редакция пыталась связаться со спортсменкой, но она не отвечает.

Не разговаривала пока с ней и ее близкая подруга, серебряный призер Олимпиады-2004 года Олеся Форшева (Красномовец). «Я сейчас в Сочи, с Яной пока не разговаривала. Такие вещи ведь не обсуждают по телефону. Приеду в Екатеринбург и поговорю с ней, узнаю, что случилось. Считаю, что ее хотят подставить», — сказала Олеся Форшева (Красномовец). В клубе Garage.Gym, где в последнее время тренировалась Яна Владимирова, от комментариев отказались.