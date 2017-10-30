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Главные новости Свердловской области
15:28  30 октября 2017 0

Судебный процесс по делу «адвоката-решалы» закрыли от прессы

Суд по адвокату Искандаряну. Необр. Екатеринбург
В суде Екатеринбурга решается вопрос об аресте адвоката Бориса ИскандерянаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском суде Екатеринбурга началось судебное заседание, на котором должнн быть решен вопрос о мере пресечения для екатеринбургского адвоката Бориса Искандеряна, сообщает корреспондент «URA.RU». С ходатайством о помещении его под стражу в суд вышли следователи следственного комитета. Интересы задержанного адвоката защищают двое его коллег.

Правда, судебное заседание сразу же после начала закрыли от прессы — об этом судью попросили защитники Искандеряна. Представитель следствия также попросил закрыть процесс от прессы, ссылаясь на то, что в деле есть еще недораскрытые эпизоды. Сам задержанный адвокат согласился с этим ходатайством. В результате судья Владимир Ушаков объявил процесс закрытым.

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«Дело решал-2»: в Екатеринбурге задержан известный адвокат. Он «сдал» замначальника ИК-2

Напомним, адвокат Борис Искандерян был задержан в ночь с субботы, 28 октября, на воскресенье, 29 октября, после обысков. По некоторой информации, в деле фигурируют взятки в крупном размере (называлась сумма в шесть миллионов рублей). Известно, что по его делу опрашивали начальника следствия отдела полиции №6 Екатеринбурга (по данным полиции, он пока не задержан).

Искандерян был задействован в резонансном «деле решал», в результате которого тюремный срок получила «адвокатесса-взяточница» Эльнара Салманова, а также начальник следствия и следователь полиции из Ревды. Искандеряна тогда опрашивали, он написал множество объяснительных сотрудникам ФСБ, после чего впервые был задержан замначальника ИК-2 Михаил Белоусов, обвиняемый в различных преступлениях, в том числе в организации пыток в колонии (в кабинете адвоката Искандеряна были найдены аудио и видео с общения оперативников и следователей с заключенными).

Андрей Гусельников
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