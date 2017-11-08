Главу «Роснефти» Игоря Сечина вызвали в Замоскворецкий суд по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Повестку топ-менеджеру попросила направить сторона обвинения, доказывающая вину Улюкаева в вымогательстве взятки.
Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев и другие защитники бывшего чиновника согласились с необходимостью допросить Сечина, пишет «Газета.Ru». Гриднев заявил, что, если понадобится, главу «Роснефти» «можно доставить в суд принудительно».
«Суд постановил направить повестку Сечину для вызова его на допрос. Повестка будет отправлена по адресу, указанному в обвинительном заключении», — решила судья Лариса Семенова.
Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, экс-чиновник требовал у топ-менеджера два миллиона долларов за положительное заключение Минэкономразвития по покупке госпакета акций «Башнефти».
Ранее на заседание Замоскворецкого суда, где рассматривается дело Улюкаева, принесли коричневую коробку и пластиковый пакет с долларовыми купюрами.