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07 ноября 2017
11:39  07 ноября 2017 0

«Журналисты кинулись под машину». «Первый канал» и НТВ подрались за курганского «Ганнибала Лектера»

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, первый канал
Вывезти курганского «Ганнибала Лектора» в Москву «Первому каналу» помешали полицейскиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральные журналисты устроили битву за курганца, который четыре часа жестоко бил и кусал 41-летнюю женщину. В ситуацию вмешалась полиция, сообщили «URA.RU» очевидцы происшествия.

Инцидент произошел в выходные. Журналисты «Первого канала» и НТВ почти одновременно оказались у общежития по улице Бажова, где проживал подозреваемый и где он истязал свою знакомую. «Группа „Первого канала“ посадила мужчину в свою машину. Журналисты НТВ кинулись под машину, чтобы их остановить, но ничего не вышло», — рассказал очевидец. В итоге, по некоторым данным, сотрудники телеканалов написали друг на друга жалобу в силовые ведомства.

Известно, что полицейские забрали подозреваемого у журналистов. Мужчина находится под подпиской о невыезде, покидать пределы города ему нельзя. В пресс-службе УМВД России по Курганской области подтвердили «URA.RU», что злоумышленник задержан. Местонахождение пострадавшей женщины также известно полицейским, в выходные ей пришлось скрываться от прессы.

Как ранее сообщало «URA.RU», в октябре курганец зверски избил свою знакомую в комнате общежития. У пострадавшей откушены уши, надкушен нос, имеются многочисленные укусы по лицу и по всему телу. Как рассказала сама женщина, исятзатель бил ее ногами, пытался задушить, «но руки скользили из-за крови». Злоумышленник душил потерпевшую проводом. Этот ужас продолжатся около четырех часов, пока кто-то из соседей не вызвал полицию.

Выяснилось, что пострадавшая была в отношениях с подозреваемым. Он употребляет наркотики, об этом сообщила его бывшая жена. В момент нападения подозреваемый был в наркотическом опьянении, что подтвердила экспертиза. У силовиков есть вопросы и к самой пострадавшей. После происшествия в ее доме (она проживает с гражданским мужем) проводили обыск с собаками.

Дочь жертвы утверждала, что добивается только заключения злоумышленника под стражу. Будет ли она участвовать в съемках телепрограмм, пока не известно. Однако есть информация, что знакомые и родственники подозреваемого вылетели в Москву по приглашению передачи «Мужское и женское».

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Известно, что у мужчины есть проблемы со здоровьем (по неподтвержденным данным, его сильно избили): в больнице ему проводили диализ.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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