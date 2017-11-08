20:58 08 ноября 2017 0

Контракт Дрегваля продлен, говорят источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Свердловэнерго» покинул заместитель директора Сергей Попов. Об этом сообщили несколько источников агентства внутри компании. Собеседник в руководстве предприятия эти данные подтвердил, уточнив, что трудовые отношения были расторгнуты «по соглашению сторон». Попов был назначен замдиректора в 2009 году. Его общий стаж работы в энергетической отрасли более 30 лет. 31 июля ему исполнилось 58 лет.

Увольнение топ-менеджера проходит на фоне ожидания продления контрактов двух крупных уральских энергетических руководителей. В пятницу, 17 ноября, истечет срок действия контрактов гендиректора МРСК Урала Сергея Дрегваля и управляющего директора ЕЭСК Олега Мошинского. Впрочем, продление их контрактов, как утверждают представители энергетической сферы, уже давно решенный вопрос.

Сразу два независимых источника энергетической сферы заверили «URA.RU», что вопрос с Дрегвалем решен на самом высоком уровне и его контракт продлен. Собеседник агентства утверждает, что полномочия уральского топа были лишний раз подтверждены на встрече, которая прошла на днях в офисе Россетей («материнская» компания для МРСК Урала) в Москве.

В ситуации с Олегом Мошинским обсуждается иная конфигурация: его основное место работы «Свердловэнерго», но также в рамках дополнительной нагрузки он является управляющим директором АО «ЕЭСК». Сегодня Мошинский находится в отпуске, из которого вернется уже без статуса в ЕЭСК. Источник в МРСК Урала не подтвердил это: контракт в ЕЭСК бессрочный, и его параметры еще не обсуждались.

«У генерального директора МРСК Урала и директора филиала „Свердловэнерго“ трудовые контракты действуют до 17 ноября этого года. Поэтому какие-либо официальные комментарии в настоящий момент давать преждевременно. Компания в обязательном порядке своевременно проинформирует редакцию о любых кадровых перестановках, если таковые будут происходить в МРСК Урала», — пояснила «URA.RU» руководитель пресс-службы Наталья Балдова.