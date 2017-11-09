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Главные новости Челябинской области
06:00  09 ноября 2017 0

Челябинские улицы перекроют к приезду президентов Путина и Назарбаева

Крестный ход в Челябинске, пешеход, утро, движение перекрыто, улица, город, свердловский проспект, дорога, пустынно, человек идет
Челябинских водителей просят запастись терпениемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска 9 ноября могут столкнуться с трудностями на дорогах из-за приезда президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, а также чиновников и руководителей госкорпораций на российско-казахстанский форум. Автомобилисты обязаны уступать дорогу транспорту с мигалками и звуковым сигналом, а также сопровождающим машинам, напомнили в ГИБДД.

Где и во сколько будут перекрывать улицы, пока неизвестно, поскольку для президентов предложили несколько вариантов программы, сообщили «URA.RU» в оргкомитете. Среди возможных мест посещения — объекты в центре города, в Ленинском районе и на северо-западе.

Пока объявлено лишь, что 9 ноября на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР» пройдет деловая часть форума, которую проведут Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Как сообщается на официальном сайте президента РФ, главы двух стран подпишут Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года).

В нескольких тематических секциях будут участвовать министры двух стран. Кроме того, Владимир Путин побывает на компрессорном заводе, где будет общаться с рабочими предприятия.

Российско-казахстанский форум в Челябинске стартовал накануне, 8 ноября, заседанием совета ректоров двух государств.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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