20:50 08 ноября 2017 0

«URA.RU» объясняет причину грубейших ошибок, допущенных в публикации об энергетических топах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Редакция «URA.RU» приносит искренние извинения топ-менеджерам Россетей и их дочерних компаний — гендиректору МРСК Урала Сергею Дрегвалю и главе Свердловэнерго Олегу Мошинскому — за грубые ошибки, допущенные в нашей публикации.

В заметке от 8 ноября 2017 года под заголовком «Россети решили судьбу двух уральских энергетических топов. Одному не повезло» была допущена существенная неточность, угрожающая безупречной деловой репутации главы «Свердловэнерго», совмещающего должность управляющего директора Екатеринбургской электросетевой компании Олега Мошинского.

В публикации грубейшим образом перемешаны неподтвержденная информация от источников и фактическое состояние дел. В частности, говорится, что «сегодня Мошинский находится в отпуске, откуда, как утверждают источники агентства, вернется, уже перестав быть топ-менеджером электросетевой компании». Необходимым уточнением в данном случае является то, что Олег Мошинский останется топ-менеджером, но перестанет совмещать должности в «ЕЭСК» и «Свердловэнерго», оставив за собой управленческий статус только в последнем.

Стоит отметить, что источник в МРСК Урала данную информацию не подтвердил, уточнив, что контракт в ЕЭСК у Мошинского бессрочный и его параметры еще не обсуждались. Мы просим прощения у Олега Борисовича и у читателей, которых мы ввели в заблуждение.

Кроме всего прочего, журналистом была допущена фривольность: он позволил себе разгласить место, в котором топ-менеджер проводит свой отпуск, что не только не имеет ничего общего со смыслом заметки, но и, безусловно, является нарушением этических норм.

Свои извинения топ-менеджерам Россетей, их дочерних компаний, а также читателям персонально приносят автор материала Антон Ольшанников, начальник службы информации Наталия Мехоношина и редактор службы новостей Екатерина Холкина, допустившие выход этой публикации.

Материал, в котором были допущены ошибки, снят с сайта агентства. С корректной новостью можно ознакомиться по ссылке.