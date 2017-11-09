14:51 09 ноября 2017 0

Эксперты оценили стоимость жилья и уровень зарплат в регионах России Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Агентство РИА «Недвижимость» опубликовало рейтинг доступности ипотеки в регионах России. Пятерку лучших возглавили ХМАО и ЯНАО.

В исследовании агентства учитывались уровень зарплат, стоимость квадратного метра и средний доход на каждого члена семьи. В итоге, по мнению экспертов, лучше всего дела обстоят в ЯНАО, Чукотском автономном округе, ХМАО, Магаданской и Мурманской областях, сообщает телеканал 360. Главным образом это объясняется высокими зарплатами и относительно низкими ценами на жилье. Позволить себе ипотеку здесь может 50% населения и более.

Хуже всего, согласно рейтингу, дела обстоят в Дагестане, где из-за больших семей и низких зарплат купить квартиру может позволить себе менее 7% населения. Далее следуют Ингушетия, Крым и Севастополь.

Москва оказалась в середине списка — на 57-м месте. Большая часть регионов УрФО также находится в середине списка. Это означает, что покупка жилья в ипотеку доступна для 20-30% уральцев.

Так, Тюменская область (без автономных округов) находится на 13-м месте в федеральном рейтинга. Доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, здесь составляет 34%. Челябинская область заняла 15-е место (33,8%), Пермский край — 17-е место (32%), Свердловская область — 39-е место (25,3%), Курганская область — 46-е место (23,9%).