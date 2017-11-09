{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 ноября 2017
14:51  09 ноября 2017 0

Эксперты определили регионы с самой доступной ипотекой. В топе сразу два региона УрФО

Разное. Курган, ипотека, башенные краны, строящийся дом
Эксперты оценили стоимость жилья и уровень зарплат в регионах РоссииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Агентство РИА «Недвижимость» опубликовало рейтинг доступности ипотеки в регионах России. Пятерку лучших возглавили ХМАО и ЯНАО.

В исследовании агентства учитывались уровень зарплат, стоимость квадратного метра и средний доход на каждого члена семьи. В итоге, по мнению экспертов, лучше всего дела обстоят в ЯНАО, Чукотском автономном округе, ХМАО, Магаданской и Мурманской областях, сообщает телеканал 360. Главным образом это объясняется высокими зарплатами и относительно низкими ценами на жилье. Позволить себе ипотеку здесь может 50% населения и более.

Хуже всего, согласно рейтингу, дела обстоят в Дагестане, где из-за больших семей и низких зарплат купить квартиру может позволить себе менее 7% населения. Далее следуют Ингушетия, Крым и Севастополь.

Москва оказалась в середине списка — на 57-м месте. Большая часть регионов УрФО также находится в середине списка. Это означает, что покупка жилья в ипотеку доступна для 20-30% уральцев.

Так, Тюменская область (без автономных округов) находится на 13-м месте в федеральном рейтинга. Доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, здесь составляет 34%. Челябинская область заняла 15-е место (33,8%), Пермский край — 17-е место (32%), Свердловская область — 39-е место (25,3%), Курганская область — 46-е место (23,9%).

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров