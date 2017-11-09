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09 ноября 2017
21:02  09 ноября 2017 0

Путин заявил о связи допингового скандала с президентскими выборами в России

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, указывает пальцем
Владимир Путин уверен, что спорт должен быть вне политикиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент РФ Владимир Путин выразил подозрения, что обвинения в адрес страны по поводу поддержки применения допинга российскими спортсменами связаны с выборами 2018 года. Об этом он заявил на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — передает слова Путина с места событий корреспондент «URA.RU».

По мнению президента, США пытаются создать проблемы на выборах в ответ на мнимое вмешательство России в американские выборы. Глава государства также добавил, что сложившаяся ситуация «подрывает сам смысл олимпийского движения», а спорт должен быть вне политики.

Ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агенства рассматривал вопрос статуса Российского антидопингового агентства и предложение отстранить Россию от участия в Олимпиаде 2018 года. Также комиссия МОК пожизненно отстранила от соревнований некоторых российских лыжников. Члены комиссии признали спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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