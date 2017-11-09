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09 ноября 2017
21:23  09 ноября 2017 0

Путин и Назарбаев завершили форум в Челябинске разговором о туризме. ФОТО

Форум необр
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев закрыли форум межрегионального сотрудничества в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершился двухдневный российско-казахстанский форум межрегионального сотрудничества, который провели президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Следующее подобное мероприятие по предложению высокого гостя пройдет в соседнем государстве в Петропавловске. Там обсудят тему развития туризма, передает корреспондент «URA.RU».

Нынешний форум был посвящен человеческому капиталу. Губернаторы приграничных регионов России и Казахстана доложили о программах сотрудничества и планах на взаимодействие. Основной акцент сделан на улучшение качества жизни и образования.

По итогам форума Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали 10 соглашений, меморандумов и межправительственных соглашений. В частности, документ о разграничении дна северной части Каспийского моря, программу межрегионального и приграничного сотрудничества до 2023 года, а также изменения в договоре аренды космодрома и соглашение о Казахстанском филиале МГУ им. Ломоносова.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Меморандумы заключили «Российский экспортный центр» и АО «Аграрная кредитная корпорация», ПАО «Транснефть» и АО «КазТрансОйл», а также АО «Русская медная компания» и акимат Актюбинской области Казахстана.

В завершение форума Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили совместную выставку двух стран «Урал — опорный край державы». На ней представлено девять направлений — «Индустриализация», «Танкоград», «Освоение целинных земель», «Атомный проект», «Урало-Кузбасс», «Касли», «Аркаим», «Туризм» и «Златоуст».

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российско-казахстанский форум стартовал накануне, 8 ноября, заседанием Совета ректоров двух стран. В четверг, 9 ноября, мероприятие продолжилось тематическими секциями. Основная часть программы проходит на площадке завода «Русские электрические двигатели» промышленной группы «Конар», партнера «Транснефти», чье руководство прибыло в Челябинск накануне. Среди участников форума — вице-премьер Игорь Шувалов, федеральные министры и губернаторы.

Владимир Путин успел перед началом форума посетить компрессорный завод и осмотреть новое импортозамещающее производство. Сразу из Челябинска он улетает во Вьетнам на саммит АТЭС.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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