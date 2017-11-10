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10 ноября 2017
11:13  10 ноября 2017 3

Тюменская экс-возлюбленная Тимати покорила фанатов новым стилем. «Эминем нервно сглотнул». ФОТО

Шишкова является одной из самых популярных девушек из России в InstagramФото: страница Шишковой в Instagram

Тюменка Алена Шишкова — бывшая гражданская супруга рэпера Тимати — покорила своих поклонников новым образом. Модель в своем аккаунте в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черной мантии и кислотно-желтых штанах.

Если верить геолокации снимка, Шишкова сфотографировалась в дубайском отеле Palazzo Versace. В подписи она на английском языке написала: «Прибыли». За восемь часов фотография набрала более 60 тысяч «лайков».

В комментариях подписчики говорят о красоте Алены Шишковой и признаются ей в любви. «Таю от этого стиля», — написал пользователь malaya7700. «Алена ты воплощение грации и нежности. Очень крутая!», — гласит еще один комментарий. «Эминем нервно сглотнул…» — заявил подписчик с ником collectphoto. «Отличный лук!», — подвел черту sergeigovyadinov.

Тюменка Алена Шишкова — модель, вторая вице-мисс России 2012 года. В 2014 году она родила дочь от рэпера Тимати, но затем пара рассталась. Шишкова является одной из самых популярных девушек из России в Instagram, у нее 5,7 миллиона подписчиков.

Виктор Дорофеев
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