Военный следователь ЦВО сбил инспектора ГИБДД. ВИДЕО

13:28 10 ноября 2017 0

Следователь сел за руль, хотя его лишили прав еще год назад Фото: prokazan.ru

Служебная проверка проводится в Казани по поводу инцидента, в котором оказался замешан следователь военного следственного управления по Центральному военному округу. 25-летний военный следователь, старший лейтенант Игорь Пилипенко, сел за руль, будучи уже лишенным прав год назад за отказ пройти медицинское освидетельствование.

«Предварительно установлено, что военнослужащий, управляя личным транспортным средством, нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудником ГИБДД. Во время разговора с ним Пилипенко привел автомашину в движение, в результате чего офицер полиции упал», — сообщает пресс-служба Главного военного следственного отдела СКР.

Как сообщил инспектор ГИБДД Казани, лейтенант Марсель Бадуртдинов, на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина он заметил машину, которая повернула при выключенной секции светофора. На другом перекрестке нарушитель остановился. Инспектор подошел к нему, но следователь неожиданно поехал и сбил полицейского.

Видео: «Первый городской телеканал» в Казани

Видео: «Татар-информ»

Выяснилось, что нарушитель оказался сыном замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергея Пилипенко.