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10 ноября 2017
17:16  10 ноября 2017 0

Пермский магазин Стерлигова открыли для гомосексуалистов

Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, лавка, женщина в национальном костюме, магазин германа стерлигова
Вывеску убрали в магазине самостоятельноФото: Владимир Андреев © URA.RU

В пермском магазине скандально известного предпринимателя Германа Стерлигова убрали табличку с нецензурной лексикой в адрес геев и запретом на их вход в помещение. Руководство приняло такое решение после обращения надзорных органов с иском в суд, сообщает представитель уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

На нецензурную табличку в сентябре пермяки пожаловались в полицию. Сначала в правоохранительных органах отказались возбуждать административное дело, не найдя в этом правонарушения. Но после вмешательства прокуратуры Свердловского района Перми дело было заведено, передает РИА «Новости».

«Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю, надпись на табличке носит выраженный ненормативный характер», — цитирует издание пояснение представителя краевого уполномоченного по правам человека.

После заключения экспертов надзорные органы подготовили иск в суд с требованием обязать собственника и арендатора помещения демонтировать табличку. Но собственник убрал вывеску с нецензурной лексикой, не дожидаясь суда.

Ранее Стерлигов продал один из магазинов сети из-за обвинений в дискриминации геев. Остальные пять он также выставил на продажу, оценив их в 600 тысяч долларов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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