В Екатеринбурге обнаружено захоронение известного русского и советского циркового артиста Виктора Маниона, который приходится прадедом королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. Могилу циркового артиста из известной династии случайно нашли краеведы на одном из кладбищ города.
Об обнаружении могилы родственника звезды сообщили администраторы аккаунта «Мемориал Романовых» в сети Instagram.
Тем не менее, Филипп Киркоров уже отреагировал на сообщение о найденном месте упокоения уральского родственника:
«Да, это мой прадедушка. Что тут комментировать? Поеду в Екатеринбург — зайду на могилку», — заявил певец.
Как сообщает «Рен-ТВ», могила Виктора Маниона ранее считалась утраченной, было известно лишь, что он жил и работал в довоенном Свердловске, где и был похоронен в 1940 году.
Отметим, В 1930-е годы в СССР артисты инастии Манион пользовались большой популярностью. Братья Борис и Виктор Манионы работали в амплуа комиков-акробатов. Его жена, Мария Манион, была акробаткой, танцовщицей, дрессировщицей собак.