Второклассники из Тюмени Тимофей Назаров и Елизавета Сорокина удивили ведущего шоу «Лучше всех!» на «Первом канале» Максима Галкина воздушной акробатикой.
Представляя ребят, Галкин отметил, что они постоянно парят в облаках. «В свои восемь лет они смотрят на нас свысока, и дело вовсе не в воспитании. Просто они постоянно парят в облаках», — представил юных тюменцев ведущий шоу.
В эфир программа с участием восьмилетних тюменцев вышла вечером, 12 ноября. Ребята показали номер на ремнях под песню «Аве, Мария».
Перед выступлением дети пообщались с Галкиным. На вопрос ведущего кем они хотят стать, Тимофей ответил, что мечтает быть президентом, и первый указ, который он выпустит, это — перекрасить Красную площадь. По его мнению, сейчас главная площадь страны кажется черной. Елизавета заявила, что мечтает стать сотрудником ГИБДД.
До 13 часов 19 ноября на сайте «Первого канала» будет проводиться народное голосование за выход в финал. Помимо юных воздушных гимнастов из Тюмени, на звание финалистов претендуют еще семь уникальных детей.