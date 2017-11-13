Алена Водонаева проиграла спор и раздвинула ноги. ФОТО

Тюменская экс-участника телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева проиграла спор. Этой печальной новостью она поделилась своими подписчиками в Instagram.
«Когда проиграла спор», — написала Алена Водлонаева в аккаунте, прокомментировав фото, где сидит за столом с поднятым платьем. В чем быть суть спора, она уточнять не стала.
Подписчики Водонаевой ее образ раскритиковали. «Вульарно», «А зачем платье задирать по „самое не хочу“? Вдобавок ноги раздвигать и ещё трогать себя за промежность? Больше удивить публику нечем?», — оценили фото поклонники. «Водонаева под Джоли косит, образ похож как из фильма „Лазурный берег“», — заметили внимательные подписчики.
11 сентября стало известно, что Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса в Санкт-Петербурге. После этого в Сети появилась информация о том, что ЗАГС, в котором прошла регистрация, в тот день не работал — в итоге тюменку заподозрили в фиктивном браке.