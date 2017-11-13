В екатеринбургском гипермаркете после скандала исчезли пакеты со Сталиным

С сайта екатеринбургского гипермаркета «Сима-ленд» исчезла информация о том, что в магазине торгуют пакетами с изображением Иосифа Сталина. Теперь по адресу, который еще на прошлой неделе выдавал описание скандального товара, появляется сообщение «Ошибка 404». Она означает, что адрес страницы набран неправильно либо ее не существует.
В компании «Сима-ленд» не сумели прокомментировать ситуацию. После долгого ожидания оператор колл-центра попросил дождаться звонка из службы персонала, которая уполномочена отвечать на запросы прессы.
Информация о том, что в гипермаркете торгуют «сталинским» изделием, появилась 9 ноября. Это вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, часть из них даже призвала бойкотировать торговый комплекс. По информации «URA.RU», товар был снят для продажи через интернет еще 10 ноября. На пакете был изображен генералиссимус в парадной форме возле новогодней елки. В руках Сталин держал рюмку, а рядом с ним стояла огромная банка икры. Также на пакете было традиционное новогоднее поздравление.
Отметим, через сайт компании можно купить еще более пятидесяти наименований товаров с упоминанием или изображением Сталина: бюсты, панно и книги, рассказывающие о нем. Пакет продавался со скидкой — всего по 14 рублей. Ранее «URA.RU» рассказывало, что руководство «Сима-ленда» известно своей патриотичностью. Так, все сотрудники компании каждое утро хором поют гимн России.