Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, пообещавший соблазнить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, сдался в борьбе за сердце народной избранницы. На своей странице в Facebook уральский гусар пожаловался, что Поклонская не обращает на него внимания.
«Я, как однажды Понтий Пилат, умываю руки. Моя любимая дурочка не реагирует на меня, гражданское общество мне не помогает. А Наташенька продолжает генерировать какую-то дичь. Вы ничего не сделали, чтобы я ее остановил. Панин! Ты ничего не сделал! Я умываю руки. Теперь она ваша…» — написал Ширшиков.
Ранее Ширшиков, возрождающий гусарство, заявлял «URA.RU», что его чувства к Поклонской абсолютно искренни. Недавно он пережил личную трагедию (от него ушла девушка) и решил посвятить себя служению даме сердца — Поклонской. Ширшиков даже приезжал к зданию Госдумы РФ в Москве и перед входом гулял с плакатом депутата.
Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подала на актера Алексея Панина заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих. Поводом для жалобы стал выпуск шоу «Хайповости» на YouTube, в котором актер пародировал императора Николая II и балерину Матильду Кшесинскую.
Наталья Поклонская в последние месяцы вела ожесточенную борьбу с фильмом «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывается о любовных отношениях Николая II с балериной. Депутат более 40 раз пожаловалась на картину в Генпрокуратуру.