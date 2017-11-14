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14 ноября 2017
11:37  14 ноября 2017 0

Уральский гусар, соблазнявший Поклонскую, уступил ее Панину. ФОТО

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Поклонская, кажется, потеряла одного из самых верных поклонниковФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, пообещавший соблазнить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, сдался в борьбе за сердце народной избранницы. На своей странице в Facebook уральский гусар пожаловался, что Поклонская не обращает на него внимания.

«Я, как однажды Понтий Пилат, умываю руки. Моя любимая дурочка не реагирует на меня, гражданское общество мне не помогает. А Наташенька продолжает генерировать какую-то дичь. Вы ничего не сделали, чтобы я ее остановил. Панин! Ты ничего не сделал! Я умываю руки. Теперь она ваша…» — написал Ширшиков.

Ранее Ширшиков, возрождающий гусарство, заявлял «URA.RU», что его чувства к Поклонской абсолютно искренни. Недавно он пережил личную трагедию (от него ушла девушка) и решил посвятить себя служению даме сердца — Поклонской. Ширшиков даже приезжал к зданию Госдумы РФ в Москве и перед входом гулял с плакатом депутата.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подала на актера Алексея Панина заявление в полицию из-за оскорбления чувств верующих. Поводом для жалобы стал выпуск шоу «Хайповости» на YouTube, в котором актер пародировал императора Николая II и балерину Матильду Кшесинскую.

Наталья Поклонская в последние месяцы вела ожесточенную борьбу с фильмом «Матильда» Алексея Учителя, в котором рассказывается о любовных отношениях Николая II с балериной. Депутат более 40 раз пожаловалась на картину в Генпрокуратуру.

Виктор Дорофеев
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