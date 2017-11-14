Заксобрание Челябинской области теряет депутатов

Депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Ушаков подал заявление о сложении полномочий. «Это заявление будет рассмотрено на сессии 30 ноября», — сообщил «URA.RU» спикер Заксобрания Владимир Мякуш.
По информации «URA.RU», Владимир Ушаков подал заявление вечером 13 ноября. Ушаков избирался в Заксобрание в 2015 году по спискам «Единой России» от Троицка и Троицкого района. Поэтому довыборов в ЗСО не будет, в «ЕР» передадут мандат одному из кандидатов по спискам партии.
«После сессии 30 ноября состоится заседание политсовета, на котором решат, кому будет передан мандат, — рассказал „URA.RU“ Владимир Мякуш, руководитель регионального отделения „ЕР“. — Мы направим свое решение в областную избирательную комиссию, где его рассмотрят в течение 14 дней».
В территориальной группе, от которой баллотировался Ушаков, следующим в списке значится начальник городского архива Троицка Валерий Гриценко. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, Гриценко уже уведомил политсовет, что откажется от притязаний на мандат. По данным источников, мандат получит главврач областной больницы Дмитрий Альтман.
По информации «URA.RU», Ушаков займет должность заместителя министра строительства области. Эта ставка вакантна с тех пор, как прежний замминистра Виталий Передерий был назначен директором «Конгрес-холла», структуры, отвечающей за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС.
Владимир Ушаков до 2014 года занимал должность вице-мэра Магнитогорска, потом возглавил группу компаний «Синай», принадлежащую Борису Дубровскому. Активы «Синая» переданы в оперативное управление сыну губернатора Александру Дубровскому. Именно Дубровский-младший и возглавит «Синай» после того, как Ушаков сложит полномочия гендиректора для перехода на госслужбу.