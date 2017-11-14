По факту хищения средств дольщиков при возведении жилых домов жилого комплекса «Яркая жизнь» в Челябинске возбуждено уголовное дело. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Основным застройщиком микрорайона выступила строительная компания «Майлстоун Девелопмент». Договоры на строительство заключались с ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про», ООО «Сервис-Проект». По данным следствия, руководители этих четырех фирм сообщили участникам долевого строительства заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства многоквартирных домов ЖК «Яркая жизнь». Речь идет о домах со строительными номерами №№ 3, 6, 7, 8, расположенных в микрорайоне №51А жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Челябинска.
«При этом в установленные сроки строительство не завершили, документы по вводу в эксплуатацию не оформили. В соответствии с договорами долевого участия помещения не передали, денежные средства направили на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив ущерб на сумму более одного миллиона рублей», — сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
13 ноября одна из дольщиц провела пикет возле областной прокуратуры. Сдача домов в ЖК «Яркая жизнь» задерживается с конца 2016 года. Сроки постоянно переносятся.
Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после того, как 9 ноября президент Владимир Путин, вылетая из Челябинска во Вьетнам, позвонил дольшице «Речелстроя». Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков «Речелстроя» уже передано в Следственный комитет. Также завершается расследование уголовного дело по выводу средств дольщиков со счетов «Гринфлайта». Обвинение предъявлено экс-директору «Гринфлайта», бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Мануйлову.