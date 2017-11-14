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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:13  14 ноября 2017 0

Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой женой. ФОТО

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
У Сечина это был второй бракФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“» развелся со своей женой Ольгой Сечиной (в девичестве — Рожковой). Для бизнесмена это был второй брак.

На момент знакомства Ольга работала в аппарате Правительства Российской Федерации. 25-летняя разница в возрасте не смутила пару, и в 2011 году они поженились. Из неофициальных источников известно, что у Сечина и его второй жены есть общая дочь Варвара, передает Life.ru. В «Роснефти» пообещали прокомментировать «URA.RU» информацию о разводе позже.

Первая жена Игоря Сечина в 1990-е годы торговала недвижимостью, а после развода сохранила за собой особняк бывших супругов в охраняемой природной территории Москвы. В прошлом месяце в Подмосковье закрылся скандально известный санаторий, акционером которого также являлась первая супруга Сечина.

На фото экс-супруга Сечина.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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