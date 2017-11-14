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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:57  14 ноября 2017 0

Молодая жена Сечина ушла от него к итальянскому гонщику. ФОТО

Ольга Сечина ушла от главы «Роснефти» еще в 2016 годуФото: Ольга Рожкова, Instagram

Вероятно, причиной расставания Игоря и Ольги Сечиной стал новый возлюбленный женщины — итальянский гонщик Франческо Провенцано. При этом, хотя глава «Роснефти» развелся со своей молодой женой еще в июне 2017 года, известно об этом стало только сейчас.

Как сообщает телеграм-канал Super, экс-жена главы нефтегазовой компании «Роснефть» была замечена в компании итальянца ещё в 2015 году, однако нельзя сказать наверняка, какие отношения их тогда связывали. Первая совместная фотография женщины с новым бойфрендом появилась на ее странице в Instagram спустя месяц после развода с российским бизнесменом.

На момент знакомства с будущим мужем Ольга работала в аппарате правительства Российской Федерации. Их разница в возрасте составляла 25 лет. Из неофициальных источников известно, что у Сечина и его второй жены есть общая дочь Варвара.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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