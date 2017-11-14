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14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
20:33  14 ноября 2017 0

У Турчака появился повод сменить руководство свердловского отделения ЕР

Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, шептий виктор
Затею с отставкой Косинцева часто приписывают Шептию. Но в итоге главной целью интриги может оказаться именно онФото: Василий Гришин © URA.RU

Глава исполкома свердловского реготделения «Единой России» Александр Косинцев может быть отправлен в отставку еще до старта выборов президента. Как сообщают источники «URA.RU», решение уже принято — секретарь Генсовета партии решительно настроен заняться обновлением кадров. Но, по мнению источников агентства, настоящая причина в другом: главной целью перестановок станет лидер областных единороссов Виктор Шептий.

Как сообщает источник в партии, за отставку главы исполкома ратует и руководитель завода им. Калинина Николай Клейн. Ему якобы надоело, что основное рабочее время Александр Косинцев проводит в реготделении, а зарплату получает у него.

Как ожидается, вопрос может быть поднят в том или ином виде 20 ноября, во время встречи Андрея Турчака с руководством региональных отделений УрФО. Тем более, есть подходящий повод. Как ранее писало «URA.RU», к совещанию был подготовлен доклад по итогам выборов в Свердловской области в 2017 году, выводы в нем негативные и ожидается очень «жесткое» его обсуждение. После этого секретарь генсовета должен прилететь в Екатеринбург с личной инспекцией. Примечательно, что второй пункт программы визита на Урал в партии категорически отрицают, известно о ней лишь по инсайдерской информации, что подчеркивает «особый» характер поездки.

В реготделении ЕР возможную отставку главы исполкома сейчас также отрицают. «Шептия, вон, тоже каждые полгода в отставку отправляют — и ничего. А тут даже слухов никаких нет», — неофициально прокомментировал один из сотрудников. Тем не менее, другие инсайдеры подтверждают наличие подобных планов именно относительно Шептия.

«От него действительно ждут обновления партии — с этим посылом он был утвержден. Кроме того, перед выборами президента принято кого-нибудь отправлять в отставку. В Свердловской области уже много лет в политсовете сидят одни и те же люди, которым за 60. При этом у Шептия в партии уже есть определенный антирейтинг, а, главное, психологически его уже сложно воспринимать. В случае же его отставки это будет означать большие возможности для всех остальных в партии, стимул показать максимум возможного на выборах президента. И Косинцев тут может стать просто поводом, с которого начнется это обновление», — пояснил на условия анонимности один из членов президиума свердловского реготделения.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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