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15 ноября 2017
13:14  15 ноября 2017 0

Сечин вновь не явился на суд по делу Улюкаева

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь
Топ-менеджера хотят видеть в судеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в среду, 15 ноября, снова не прибыл в суд на допрос по делу экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, сообщила судья Лариса Семенова.

«Направлялись повестки свидетелям, Сечину, о получении неизвестно», — цитирует служителя закона РИА «Новости».

Впервые главу «Роснефти» вызвали в суд 8 ноября. Затем топ-менеджера госкорпорации повторно вызвали в суд на заседании 13 ноября. Сечин интересен правосудию как свидетель по делу Улюкаева, однако в госкорпорации отказались принимать повестку.

Ранее стало известно, что Игорь Сечин развелся со своей молодой супругой. Для управленца это был второй брак.

Олег Теплоухов
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