Сечин вновь не явился на суд по делу Улюкаева

Топ-менеджера хотят видеть в суде
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в среду, 15 ноября, снова не прибыл в суд на допрос по делу экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, сообщила судья Лариса Семенова.
«Направлялись повестки свидетелям, Сечину, о получении неизвестно», — цитирует служителя закона РИА «Новости».
Впервые главу «Роснефти» вызвали в суд 8 ноября. Затем топ-менеджера госкорпорации повторно вызвали в суд на заседании 13 ноября. Сечин интересен правосудию как свидетель по делу Улюкаева, однако в госкорпорации отказались принимать повестку.
Ранее стало известно, что Игорь Сечин развелся со своей молодой супругой. Для управленца это был второй брак.