Сечину отправили вторую повестку в суд по электронной почте

22:51 13 ноября 2017 0

Если Сечин снова не явится в суд, его могут доставить на заседание принудительно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замоскворецкий суд Москвы направил главе «Роснефти» Игорю Сечину повторную повестку по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как сообщили журналистам в пресс-службе суда, документ отправлен топ-менеджеру по электронной почте.

Если Сечин снова не появится в суде, то его действия могут посчитать неуважительными, пишет РИА «Новости». Тогда главу компании могут доставить на заседание принудительно.

Отметим, 13 ноября Игоря Сечина ждали на заседании по делу Алексея Улюкаева в Замоскворецком суде, однако свидетель на суд так и не явился. Официальный представитель компании Михаил Леонтьев позднее пояснил, что повестку топ-менеджер не видел.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в два млн долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами. 8 ноября на судебное заседание принесли вещественное доказательство — коробку с двумя миллионами долларов.