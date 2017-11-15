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15 ноября 2017
14 ноября 2017
13 ноября 2017
15:37  15 ноября 2017 0

В бизнес-империи экс-губернатора Михаила Юревича одним активом стало меньше

Пресс-конференция
Михаил Юревич продолжает избавляться от активовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сеть газетных киосков «Вечернего Челябинска» в Челябинске сменила владельца. Собственником ООО «Позитив», отвечающего за их работу киосков, стала Наталья Шурупа — одна из менеджеров подконтрольных экс-губернатору Михаилу Юревичу бизнес-структур.

Ранее собственником ООО были отец бывшего главы региона Валерий Юревич и Ирина Белоусова, супруга депутата Госдумы Валерия Белоусова, делового партнера Михаила Юревича. Изменения в базу данных ЕГРЮЛ внесены 9 ноября. Стоимость сделки не называется. «Просто переоформили, — сообщил „URA.RU“ источник. — Шурупа уже давно фактически руководит сетью киосков». «Мы не комментируем, — заявила „URA.RU“ Юлия Бобылева, пресс-секретарь Михаила Юревича. — Это внутренние дела компании».

Стоимость бизнеса ООО «Позитив» оценивается, по данным СБИС, в 20,9 млн рублей. Доходы фирмы существенно упали по сравнению с 2010 годом, но все еще превышают расходы. По данным «URA.RU», это связано с тем, что часть киосков перевели на ИП.

Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, вечерний челябинск, екиоск
Сеть киосков «Вечернего Челябинска» сменила владельца
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сеть киосков «Вечерний Челябинск», названная так же, как одноименная газета, открылась в Челябинске в начале двухтысячных годов. Постепенно киоски «ВЧ» стали серьезным конкурентом «Роспечати». В киосках торгуют газетой, журналами, мелкой розницей и табачными изделиями.

Михаил Юревич после того, как в ноябре 2016 года уехал за границу и стал фигурантом уголовного дела, стал менять структуру своего бизнеса. Самые крупные активы, агрохолдинг «Макфа» и недвижимость», выведены в офшорные зоны на Кипр. В начале лета 2017 года появилась информация, что сеть киосков «ВЧ» предложили купить депутату Госдумы Андрею Барышеву. Но тот от сделки отказался. «Ему этот актив был не интересен», — сообщили «URA.RU» в окружении депутата.

Киоски «Вечерний Челябинск», как и «Роспечати», расположенные на гостевых маршрутах, могут быть снесены к саммитам ШОС и БРИКС. Но власти обещают, что если в киосках не будут торговать сторонним товаром, их оставят на месте.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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