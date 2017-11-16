Дюжев оправдался за слова о россиянах, заслуживающих «туфту и лабуду»

08:04 16 ноября 2017 0

Дмитрий Дюжев требует к себе простого уважения Фото: Instagram Дмитрия Дюжева

Российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что СМИ извратили и исказили его слова о зрителях, которые заслужили «бездарные сериалы». На своей странице в Instagram он заявил, что актеры тоже заслуживают к себе уважения.

Дмитрий Дюжев уверен, что смысл его слов, которые он сказал ранее о зрителях, заслуживающих «туфту и лабуду», «оказался доступным не всем».

Поводом, как ранее писало «URA.RU», послужил случай в аэропорту. Пассажиры эконом-класса якобы не пропустили актера к стойке регистрации несмотря на то, что у него был билет бизнес-класса. После этого Дюжев заявил, что зритель думает только о себе, а также высказал недовольство положением дел в современной России. По его словам, российский зритель заслуживает ту «лабуду, туфту, дешевые и бездарные сериалы», которые предлагают телеканалы. Он усомнился в культурном уровне своих соотечественников.

«Я верой и правдой служу своему Зрителю вот уже более 20 лет. Боготворю и люблю его, без этого невозможна моя профессия и моя жизнь. Но иногда, редко, но, поверьте, бывает, хочется… чтобы не забывали, что Актеры — это тоже люди. Удивительно, но факт. Мы устаем, любим, плачем и умираем точно так же, как и вы. И заслуживаем такого же (я не сказал большего, заметьте!) к себе уважения», — пишет актер.

В свою очередь музыкант и композитор Юрий Лоза считает, что запросы у российского общества такие же, как у любого другого. «А делать какие-то выводы о россиянах, потому что его не пропустили вперед в очереди в аэропорту, по крайней мере, глупо», — отметил музыкант. Его слова приводит агентство Nation News.

Лоза подчеркнул, что в очереди могли стоять люди, для которых актерская профессия может не быть такой значимой, как для Дюжева. Музыкант подчеркнул, что если Дюжев «считает себя большой, значимой личностью», то это не значит, что другие пассажиры самолета должны думать также, добавляет «Федеральное агентство новостей». По мнению Лозы, стоящие в очереди люди не должны были пропускать Дюжева, а актеру не следовало просить об этом.

Ранее руководитель Московского художественного театра Чехова Олег Табаков, в котором работает Дмитрий Дюжев, раскритиковал его за высказывание о россиянах: «Это дурное воспитание или малая образованность», — считает Табаков. Впрочем на вопрос о дальнейшем служении Дюжева в театре он отвечать не стал.