14:10 15 ноября 2017 8

Актер Дмитрий Дюжев считает, что российские зриетли заслуживают «дешевые и бездарные» сериалы Фото: Кадр из фильма «Жмурки»

Актер Дмитрий Дюжев своим творчеством прилагает усилия к тому, чтобы российский зритель был максимально непритязательным и неумным. Так «URA.RU» прокомментировал скандальное заявление актера кинокритик, ведущий youtube-канала Badcomedian Евгений Баженов.

Ранее актер Дмитрий Дюжев в интервью телеканалу LTV заявил, что российские зрители заслуживают «бездарные сериалы, лабуду и туфту». Поводом для обиды стал случай, который произошел с актером в очереди в аэропорту. У большинства пассажиров были билеты в экономкласс, однако актера не пустили без очереди, несмотря на его билет в бизнес-класс. «Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти, дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите», — заявил он.

«Снимать хорошее, талантливое кино гораздо тяжелее, чем бездарные вещи вроде фильма „Беременный“. Зритель смотрит всякую ерунду из-за отсутствия выбора. Если бы сегодня были фильма уровня Гайдая [Леонид, кинорежиссер], все бы смотрели фильмы Гайдая. Кино — это часть культуры, оно должно демонстрировать нравственные ориентиры», — пояснил Баженов.

В то же время он назвал «очень странной» позицию Дюжева: «У меня вопрос к Дюжеву: с чего зрителю быть культурным, если сам актер снимается в таких фильмах? Что он продвигает своими творчеством, какие ценности?»

По мнению критика, Дюжев никоим образом не пытается исправить ситуацию. «Получается, что ему просто выгодно сняться в каком-нибудь очередном „Беременном“, получить бабло и накормить зрителя дерьмом, превратив тем самым самого зрителя в дерьмо», — резюмировал собеседник агентства.