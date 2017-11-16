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16 ноября 2017
15 ноября 2017
00:59  16 ноября 2017 0

Актер Табаков раскритиковал Дюжева за высказывание о россиянах

Панин Алексей, Дюжев Дмитрий, панин алексей, дюжев дмитрий
Дмитрий Дюжев (слева) заявил, что его высказывание о русских относилось к конкретным людямФото: Кадр из фильма «Жмурки»

Российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Чехова Олег Табаков, в котором работает актер Дмитрий Дюжев, раскритиковал его за высказывание о россиянах, которые якобы заслуживают «лабуду, туфту, дешевые и бездарные сериалы».

«Это дурное воспитание или малая образованность», — приводит телеканал 360 слова Табакова, который не стал отвечать на вопрос журналистов о том, как высказывания Дюжева могут повлиять на его актерскую карьеру.

Позже, как передает портал «Утро.Ru», пояснил, что его высказывание относилось к конкретному случаю и к конкретным людям. Речь идет о случае в аэропорту, когда пассажиры эконом-класса якобы не пропустили актера к стойке регистрации несмотря на то, что у него был билет бизнес-класса. Заново рассказав эту историю в интервью «Говорит Москва», Дюжев снова заявил, что зритель думает только о себе, а также высказал недовольство положением дел в современной России.

Сергей Демин
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