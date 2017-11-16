08:27 16 ноября 2017 1

На видео Михалкова продемонстрировала идеальную фигуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская актриса и телеведущая, участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова разместила в своем Instagram видео, которым восхитила своих подписчиков. На кадрах она занимается в тренажерном зале, приседая в обтягивающем спортивном костюме.

В подписи к посту она напомнила о пользе здорового образа жизни и физических нагрузок, подчеркнув, что «спорт — это жизнь и красивая фигура». Как пишет актриса, несмотря на свою загруженность, она всегда находит время для тренировок. Особенно Михалкова отметила любовь к утренним занятиям, которые дарят ей заряд бодрости на весь оставшийся день.

Некоторые пользователи соцсети отметили яркий макияж телезвезды в комментариях и написали, что в спортзале он не уместен: «Спорт в косметике — это смешно», «А зачем краситься в спорт зал. Тем более с утра. Или вы в душ не ходите». Но поклонники защитили своего кумира, похвалив за силу воли: «Когда твой день расписан по минутам. И у тебя качественная косметика. Это не мешает заниматься спортом и принимать душ! Кто живёт в таком ритме, поймет. Я восхищаюсь такими людьми, и для меня они пример! ВЫ — СУПЕР!», «Какая вы молодец! Мне бы вашу силу воли!», «Волшебная женщина!», «Спортсменка, красавица».

Артистка не первый раз удивляет своих подписчиков своей безупречной фигурой. Недавно она опубликовала фотографию в платье, которое подчеркивало ее попу. Внимательные подписчики заметили, что ягодицы стали пышнее и предположили, что она сделала пластическую операцию.