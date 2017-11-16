19:06 16 ноября 2017 0

Курганцы поблагодарили губернатора за обновленные дворы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Зауралья Алексей Кокорин лично осмотрел спортивные и детские площадки, установленные в городе по программе «Комфортная городская среда». Помимо благодарностей у жителей города возникли и претензии, передает корреспондент «URA.RU».

Для сити-менеджера Кургана Андрея Потапова, координатора проекта «Единой России» Игоря Прозорова и журналистов осмотр начался с торжественного открытия первой в городе скейт-площадки в ЦПКиО. «Семь лет мы шли к этому. Сейчас тут пустынно, но вот был молодой человек на велосипеде, он сказал, что все замечательно», — сказал в своем выступлении Потапов.

1/3 Любители экстремального спорта уже начали осваивать площадку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из ЦПКиО градоначальники и журналисты отправились в поселок Рябково, где им предстояло осмотреть еще несколько площадок. В ожидании губернатора, которого сопровождал спикер областной думы Дмитрий Фролов, по-осеннему одетые члены разношерстной компании грелись по машинам.

После прибытия главы региона в тихом дворе на Пирогова, 1 быстро организовалась толпа. «Здесь никогда не было асфальтированного проезда, была только „народная тропа“, которую протоптали за много лет», — доложил губернатору Игорь Прозоров. После благодарностей местные жители перешли к претензиям: пенсионерам не понравилось, что у них убрали любимую лавочку, а ребятишки потеряли на детской площадке старый рукоход. «Это же я вам рукоход ставил», — вспомнил Прозоров, который является депутатом по этому округу, и пообещал все восстановить. «Важно учесть мнения всех жителей. Верните лавочки!», — напутствовал ответственных глава региона.

Погода диктовала свои условия — потому следующий двор контролеры осмотрели бегло. Местные жители пугливо обходили внезапно высыпавшую на тротуар толпу по газонам. «Сейчас благоустраиваем уже своими силами», — успела объяснить старшая по дому.

1/5 Детская площадка недавно появилась во дворе домов на улице Пирогова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На детской площадке у школы №43 гостей ждали ребятишки разного возраста. Губернатору и его сопровождающим они прочитали стихи про пользу спорта. «Организаторам замечание, им нужно было вас разместить на асфальтированной дорожке, а нас там, — обратился к стоящим на покрытой снегом земле школьникам Алексей Кокорин. — Чтобы вам было комфортнее. Потому что все это благоустройство сделано прежде всего для вас».

Директор школы поблагодарил «Единую Россию» и призвал школьников беречь оборудование. «Здесь раньше такой же бурелом был», — объяснил кто-то из гостей губернатору, указывая вдаль на заросли кленов.

Последней точкой стала большая площадка на улице Перова — здесь разместились и спортивный городок, и корт, и детская площадка. «Нравится вам?» — поинтересовался губернатор у собравшейся детворы. «Да!» — хором закричали ребятишки.

Всего в Зауралье по программе «Комфортная среда» в 2017 году благоустроили 134 двора и 41 территорию общего пользования. На это потратили 197 млн рублей, более 90% из которых выделил федеральный бюджет.