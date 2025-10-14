Единое пособие для россиян с января 2025 года проиндексировано более чем на 12,5%. Теперь оно составляет 17 201 рубль.
В будущем году пособие увеличится еще на 6%. Его размер составит 18 371 рубль, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по реализации макроэкономической политики для устойчивого роста, снижения бедности и доходного неравенства.
Единое пособие — мера социальной поддержки семей с детьми, входящая в число инициатив Национального проекта «Семья». Оно выплачивается беременным женщинам, которые встали на учет в медицинское учреждение на ранних этапах беременности (до 12 недель) и семьям с детьми до 17 лет. Получатели должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории РФ.
