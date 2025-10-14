Калиновый запас: готовим целебный чай, сироп и морс от простуды

Калина богата огромным количеством витаминов и микроэлементов. Именно поэтому ее используют для приготовления различных блюд. Особенно полезна ягода свежей, в чае, морсе или других напитках осенью — в период простуд. Рассказываем, чем полезна калина, кому вредна и, какие целебные напитки можно из нее приготовить.
Лечебные свойства, польза калины
Калина — одна из самых полезных осенних ягод. Чаще всего ее собирают в октябре, так как после первых заморозков она перестает горчить, сообщили в Роспотребнадзоре. «Ягода издавна употреблялась как лечебное средство от разных недугов. Рецепты народных снадобий встречаются в травниках XVI века. Причем в ход шло все: и плоды, и цветки, и листья, и даже кора», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в калине содержится почти весь спектр витаминов: А, В1, В2, В5, В9, Е, К, РР. Витамина С в ягоде в два раза больше, чем в лимоне, и 100 гр ягоды закрывают суточную норму на 119%.
В калине также много бора, который улучшает работу мозга, укрепляет кости, помогает сердцу. В составе калины есть калий, кальций, магний, натрий, фосфор, марганец, медь, молибден, селен, хром, цинк и другие микроэлементы.
«Ее можно использовать как противовоспалительное, мочегонное и желчегонное средство. Ягоды очень полезны для пищеварительной системы, служат средством для профилактики диабета, артрита, понижают давление, повышают гемоглобин, облегчают симптомы предменструального синдрома, благотворно влияют на зрение", - сообщили специалисты.
Сок калины применяется для лечения угревой сыпи, пигментации, экземы и ран. Также в составе ягод есть валериановая кислота, которая успокаивает нервную систему.
Что готовить из калины
Калину редко употребляют в свежем виде, так как она горчит и обладает специфическим ароматом. Однако из нее получаются вкусные горячие чаи, морсы, компоты, кисели, отвары и даже свежевыжатый сок, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Все эти напитки очень полез