Reuters: стену дронов хотят расширить на всю Европу

Еврокомиссия планирует расширить «стену дронов» на европейские регионы. Причиной стало то, что некоторые из них «чувствуют себя обделенными». Об этом пишут иностранные СМИ.

«Предложение о более широкой „Европейской инициативе по защите беспилотных летательных аппаратов“ будет включено в „дорожную карту оборонной готовности“, которая будет представлена в четверг Еврокомиссией», — указано в материале Reuters со ссылкой на анонимные источники. Причиной данного решения назвали заявление некоторых регионов о том, что они «чувствуют себя обделенными».

Ранее Еврокомиссия уже предлагала создать «стену дронов» для защиты восточных границ ЕС от возможных угроз со стороны России и Беларуси, а также развернуть ударные беспилотники и новые системы обнаружения на основе украинского опыта. Проект был инициирован рядом стран, включая Германию, Польшу и страны Балтии, и предусматривает создание многослойной системы мониторинга на всем восточном фланге Евросоюза.

