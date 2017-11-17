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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
00:34  17 ноября 2017 0

Боярский высказался насчет вокальных данных Бузовой

Бузова Ольга, бузова ольга
Запевшая телеведущая дала первый сольный концерт в Петербурге месяц назадФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

На состоявшейся в Санкт-Петербурге церемонии вручения Первой музыкальной премии кино и телевидения «Аврора» известный российский актер, народный артист России Михаил Боярский выразил свое отношение к современным исполнителям. По словам Боярского, сейчас к фильмам пишут не музыку, а саундтреки, а их достойны исполнять только такие артисты, как Бузова.

«Когда для фильма написана хорошая, качественная музыка — это подсказка для любого образа, — приводит слова Боярского издание „Дни.ру“. — Мне очень повезло, что я работал с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев… Тебе не нужно искать образ д’Артаньяна — он есть в музыке Дунаевского… Но такого уровня произведений больше не пишут. Существуют саундтреки. Вот и пускай их поет Бузова. А мы будем слушать то, что написали наши замечательные композиторы».

Отметим, церемония вручения «Авроры» прошла в киноконцертном зале «Родина». Ранее работающие в кино и других областях визуального пространства композиторы не имели собственной награды. По замыслу организаторов, цель конкурса «Аврора» — популяризировать музыку из фильмов и передач, поднять ее качество на новый уровень.

Между тем, амбиции Ольги Бузовой, возомнившей себя талантливой певицей, зашкаливают. Ранее «URA.RU» писало о том, как звезда выразила свое возмущение тем, что ее «даже не пригласили» на торжественную церемонию вручения премии «Золотой граммофон». Позже выяснилась истинная причина негодования певицы: организаторы приглашали ее на церемонию, однако ее имени не было в списке претендентов на премию.

Евгений Александров
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