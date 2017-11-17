Алексей Кудрин предложил уволить треть ненужных чиновников

10:12 17 ноября 2017 4

Специалисты Кудрина придумали, как заставить чиновников работать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Итоговые предложения по реформе государственного управления сформулировал для президента РФ Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Эксперты предлагают существенно сократить количество чиновников, при этом переориентировав ценности оставшихся госслужащих. Тех, кто не справляется с реализацией реформ, предлагают увольнять.

Следить за всеми чиновниками в стране будет Федеральное кадровое агентство, которое станет «центром управления» кадровой политикой в стране. На десять тысяч человек должно быть не более 100 госслужащих (сейчас их 148,5). Сокращение чиновников повысит уровень цифровизации управленческих процессов с нынешних 5-10 до 50%, сообщает РБК.

В аппарате правительства ЦСР предлагает создать стратегический блок, который займется контролем стратегии развития страны. Число стратегических документов должно быть сокращено до четырех: стратегии нацбезопасности и стратегии научно-технологического, пространственного и социально-экономического развития. Как ранее отмечал Кудрин, до 80% чиновников занимаются текущими, а не стратегическими задачами, и в основном не своими функциями, а сиюминутными поручениями, выходящими за рамки их обязанностей.

Еще один пункт предложений ЦСР — «повышение политической и административной ответственности министров за выполнение стратегических приоритетов». Эксперты считают, что к министрам можно применять санкции вплоть до увольнения, если они не справляются со стратегическими задачами.

В ЦСР предлагают создать «административный трибунал» — центральный орган по дерегулированию, призванный устранить административные барьеры. Благодаря этим мерам стоимость государственного управления на одного гражданина, по оценке ЦСР, сократится до 1990 рублей в год (сейчас 2844 руб.), а «затраты на единицу результата в рутинных процессах снизятся не менее чем на 40%».

В начале ноября президенту РФ Владимиру Путину предложили два варианта реформы государственного управления.Одна концепция подготовлена РАНХиГС, вторая — министерством экономического развития России. Академики считают, что нужно создать касту высокопоставленных чиновников, которые будут пользоваться особыми привилегиями, но при этом нести огромную ответственность за все принимаемые в стране решения. В МЭР предлагают создать плоские организационные структуры без иерархии, где группа специалистов настроена на единый результат.