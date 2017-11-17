Курганская городская дума приняла решение передать из муниципальной в областную собственность участок площадью 11,9 гектара рядом с Шуховским полигоном. Эта земля предназначена для строительства мусороперерабатывающего предприятия.
Во время обсуждения директор департамента природных ресурсов Эдуард Гусев сообщил, что ориентировочная сумма, которую жители города будут платить за утилизацию мусора, составит 130 рублей в месяц, сообщили «URA.RU» участники заседания.
Было также решено, что в комиссию по формированию конкурсной документации для концессии войдут депутаты Яков Сидоров, Илья Назаренко и Роман Сергеечев. Конкурс по определению единого оператора, отвечающего за уборку мусора в Зауралье, должен пройти в ближайшие месяцы. Депутаты настояли, чтобы в нем принял участие и МУП «Шуховский полигон ТБО».
Напомним, в октябре на Шуховском полигоне случился пожар, который было видно из космоса. После этого прокуратура Курганской области нашла на полигоне многочисленные нарушения природоохранного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.