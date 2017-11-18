00:43 18 ноября 2017 0

Полузащитник Джефферсон Фарфан вне национальной сборной выступает за московский «Локомотив» Фото: Instagram / jefferson_farfan_oficial

Сборная Перу по футболу впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира. Для этого перуанцам пришлось обыграть соперников из Новой Зеландии со счетом 2:0.

На оригинальном коллаже, которым команда отметила выход на ЧМ-2018, русское ругательство написано полностью Фото: Алексей Меренков / Sports.ru

Свой успех футболисты сразу же отметили выпуском открытки, которая представляет из себя коллаж с подписью на русском языке, сообщает Sports.ru. Правда, при составлении композиции дизайнер предпочел использовать ненормативную лексику.

«Уже почти в России, е***ь», гласит подпись под фотографией команды, изображенной на фоне Храма Василия Блаженного в Москве.

Кто являлся автором столь оригинальной идеи, не сообщается, однако некоторые перуанские игроки с русской ненормативной лексикой должны быть знакомы — тот же полузащитник Джефферсон Фарфан вне национальной сборной играет за московский «Локомотив».

Отметим, игры чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Путевки на мировое первенство помимо Перу и России получили 32 национальные сборные, передает Life.