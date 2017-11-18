В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в жестоком изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло на Уктусе 7 ноября.
По данным портала 66.ru, мужчина подходит под описание, распространенное на фотороботе. По снимку и видеоматериалам его заочно опознала жертва преступления.
В региональном управлении Следственного комитета пока никак не комментируют ситуацию с задержанием подозреваемого. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявил официальным представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, что ребенка похитили 7 ноября вечером. Девочку запихнули в автомобиль, надели на голову мешок, после чего отвезли в квартиру, где несколько часов насиловали. Пока неясно, транслировалось ли преступление в интернете. Но после совершения действий сексуального характера ребенку в руки дали листок с адресом одного из сайтов. Все происходящее транслировалось на видеокамеру и, как сообщили СМИ, могло быть использовано в рекламе сайта для педофилов.
Как сообщало «URA.RU», к розыску преступников подключили лучших сыщиков областного полицейского главка и Екатеринбурга.