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18 ноября 2017
12:30  18 ноября 2017 0

В Екатеринбурге поймали возможного насильника 12-летней девочки. Его искали более двухсот полицейских

Спектакль
Ребенок заочно опознал задержанногоФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в жестоком изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло на Уктусе 7 ноября.

По данным портала 66.ru, мужчина подходит под описание, распространенное на фотороботе. По снимку и видеоматериалам его заочно опознала жертва преступления.

В региональном управлении Следственного комитета пока никак не комментируют ситуацию с задержанием подозреваемого. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявил официальным представитель СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что ребенка похитили 7 ноября вечером. Девочку запихнули в автомобиль, надели на голову мешок, после чего отвезли в квартиру, где несколько часов насиловали. Пока неясно, транслировалось ли преступление в интернете. Но после совершения действий сексуального характера ребенку в руки дали листок с адресом одного из сайтов. Все происходящее транслировалось на видеокамеру и, как сообщили СМИ, могло быть использовано в рекламе сайта для педофилов.

Как сообщало «URA.RU», к розыску преступников подключили лучших сыщиков областного полицейского главка и Екатеринбурга.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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