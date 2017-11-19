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08:27  19 ноября 2017 0

Переехал снегоходом и оставил умирать. Житель Ямала получил срок за жестокое убийство

Ивдель пресс-конференция со спасателями. Перевал Дятлова, снегоход, мчс россии, спецтехника
Преступник использовал снегоход для нанесения травмФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Ямала получил девять лет колонии строгого режима за жесткое убийство мужчины в Тазовском районе. Искалеченный человек был брошен на 40-градусном морозе и замерз насмерть, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Как выяснили следователи, 2 января 2017 года возле вертолетной площадки села Антипаюта между двумя мужчинами вспыхнула ссора. После потасовки зачинщик драки переехал оппонента снегоходом, сломав ему несколько костей.

Преступник уехал, но позже вернулся и подобрал пострадавшего. По пути в село потерявший сознание мужчина выпал из снегохода. Его оппонент оставил его умирать на безлюдье.

Лев Истомин
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