13:11 20 ноября 2017 0

Иван Костогриз выступил в защиту уренгойского школьника Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз лично встал на защиту местного школьника, которого заподозрили в оправдании фашизма. В своем публичном обращении мэр призвал руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника с докладом в германском бундестаге.

Костогриз отметил, что встреча российских и немецких детей в День памяти и скорби в Германии — давняя традиция. Школьники собираются, чтобы вместе проанализировать, к чему приводят национальная нетерпимость, стремление к порабощению целых стран и народов.

«Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — говорится в обращении.

Мэр города добавил, что новоуренгойских детей всегда отличает чувство патриотизма. «Интерпретацию взрослыми людьми искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории Великой Отечественной Войны», — заявил Костогриз.

Напомним, старшеклассник из новоуренгойской гимназии выступил в германском бундестаге, там он заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. Высказывания ребенка породили массу недовольства среди политических деятелей. Доклад школьника потребовали проверить на наличие оправдания фашизма, а в школе, где он учится, изучить программу образования по истории.