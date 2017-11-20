14:50 20 ноября 2017 0

Стоимость проезда в муниципальном транспорте Челябинска не изменится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска подала заявление в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону на предмет проверки сговора четырех перевозчиков, обслуживающих маршрутные такси. Об этом «URA.RU» сообщил начальник управления транспорта мэрии Роман Болотов. Власти обещают, что несмотря на повышение тарифов у частных перевозчиков в муниципальном транспорте цены не изменятся.

С 20 ноября проезд на ряде маршрутов подорожал с 23 до 25 рублей. Перевозчики объяснили этот шаг повышением стоимости горюче-смазочных материалов и обслуживания транспорта. Теперь мэрия требует подтвердить обоснованность удорожания цен на билеты.

В апреле 2017 года в Челябинске «маршрутчики» подняли стоимость проезда с 20 до 23 рублей. Власти подавали заявления в прокуратуру и УФАС, но антимонопольщики заявили, что нарушений нет. Менее чем через полгода, с 1 августа, до 23 рублей подорожал проезд в муниципальном транспорте — трамваях и автобусах. С 1 ноября, после окончания садоводческого сезона, до 23 рублей выросла стоимость билета в муниципальных автобусах.

В Челябинске цены в муниципальном транспорте с 2015 года растут вместе с ценами в маршрутках

Осенью 2015 года в течение месяца Челябинске сравнялись цены в маршрутках и муниципальном транспорте. С 1 октября подняли стоимость с 15 до 20 рублей частные перевозчики, с 1 ноября — мэрия. Соответствующее решение приняла гордума. Означает ли это, что если во всех маршрутках, а не только у четырех перевозчиков цены поднимутся до 25 рублей, то следует ждать изменений и в муниципальном транспорте? Начальник управления транспорта мэрии Роман Болотов уверен, что проезд муниципальном транспорте — в трамваях, троллейбусах и автобусах не подорожает до конца 2018 года.

«Вероятно, что повышение цены до 25 рублей у четырех перевозчиков, это попытка проверить реакцию. Если и другие перевозчики будут менять цены, то это произойдет в течение полутора месяцев, — пояснил „URA.RU“ Болотов. — Коммерческие перевозчики не согласовывают свои тарифы с властями. Тарифы в муниципальном транспорте на 2018 год уже утверждены городской думой. Это означает, что в будущем году этот тариф не изменится».

В соседнем Екатеринбурге стоимость проезда на всех видах транспорта, включая метро, составляет 28 рублей. В Тюмени собирались поднять стоимость до 25 рублей, но удержали планку на 22 рублях. В Салехарде стоимость проезда по городу в автобусах 25 рублей, в маршрутках — 30 рублей. В Кургане, где весь транспорт частный, средняя стоимость проезда — 22 рубля. В Ханты-Мансийске билет в маршрутке стоит 25 рублей, в автобусах — 21 рубль.