Прокуратура Курганской области оштрафовала руководство Шуховского полигона ТБО за многочисленные нарушения природоохранного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщают в пресс-служба ведомства. Пренебрежительное отношение к своим обязанностям со стороны директора и сотрудников полигона стало причиной возгорания мусора и образования смога над Курганом.
Во время проверки прокуроры выяснили, что на территории полигона было недостаточно огнетушителей, а их эксплуатация допускалась без необходимой перезарядки. Сотрудники не проводили увлажнение мусора, на свалке отсутствовал запас песка, а о новых очагах возгорания не сообщалось в пожарную охрану. Кроме того, предприятие не определяло класс опасности поступающих отходов и не разработало программу контроля за состоянием атмосферного воздуха.
За допущенные нарушения директор полигона и юридическое лицо привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму около 40 тысяч рублей. Как уточняют в прокуратуре, в настоящее время большинство выявленных нарушений устранено. Получить комментарий от руководства свалки агентству не удалось — звонки остались без ответа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская городская дума передала области участок земли на Шуховском полигоне. Земля предназначена для строительства мусороперерабатывающего предприятия.