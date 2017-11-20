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Главные новости Курганской области
17:18  20 ноября 2017 0

Пожар на курганском полигоне обошелся руководству в 40 тысяч рублей

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, тбо, дым на свалке
После прокурорской проверки нарушения поспешили устранитьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Курганской области оштрафовала руководство Шуховского полигона ТБО за многочисленные нарушения природоохранного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщают в пресс-служба ведомства. Пренебрежительное отношение к своим обязанностям со стороны директора и сотрудников полигона стало причиной возгорания мусора и образования смога над Курганом.

Во время проверки прокуроры выяснили, что на территории полигона было недостаточно огнетушителей, а их эксплуатация допускалась без необходимой перезарядки. Сотрудники не проводили увлажнение мусора, на свалке отсутствовал запас песка, а о новых очагах возгорания не сообщалось в пожарную охрану. Кроме того, предприятие не определяло класс опасности поступающих отходов и не разработало программу контроля за состоянием атмосферного воздуха.

За допущенные нарушения директор полигона и юридическое лицо привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму около 40 тысяч рублей. Как уточняют в прокуратуре, в настоящее время большинство выявленных нарушений устранено. Получить комментарий от руководства свалки агентству не удалось — звонки остались без ответа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Курганская городская дума передала области участок земли на Шуховском полигоне. Земля предназначена для строительства мусороперерабатывающего предприятия.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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