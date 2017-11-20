Телеведущий Соловьев предложил отвезти ямальского школьника из бундестага на кладбище

20:30 20 ноября 2017 0

Телеведущий уверен, что учителя школьнику просто плохо рассказали историю Великой Отечественной войны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал историю с ямальским школьником, который пожалел «невинноубиенных бойцов верхмахта» под Сталинградом. Он предлагает перевоспитывать подростка на кладбище.

«По уренгойскому школьнику. Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить. И не только ему. А вот к его наставникам вопросы есть», — написал Владимир Соловьев в Ttwitter.

Ранее департамент образования горадминистрации Нового Уренгоя заявил, что уже начал служебное расследование в отношении гимназии, где учится юноша.

Школьник из Нового Уренгоя 19 ноября выступил в немецком парламенте с сочувственной речью в адрес немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории России. Попавшее в Сеть видео выступления стали поводом для обсуждения, в том числе и на уровне Совета Федерации. При этом в защиту мальчика и его позиции выступил мэр Нового Уренгоя, а так же руководство местного филиала «Газпрома».