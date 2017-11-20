{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
20:30  20 ноября 2017 0

Телеведущий Соловьев предложил отвезти ямальского школьника из бундестага на кладбище

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Телеведущий уверен, что учителя школьнику просто плохо рассказали историю Великой Отечественной войныФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал историю с ямальским школьником, который пожалел «невинноубиенных бойцов верхмахта» под Сталинградом. Он предлагает перевоспитывать подростка на кладбище.

«По уренгойскому школьнику. Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить. И не только ему. А вот к его наставникам вопросы есть», — написал Владимир Соловьев в Ttwitter.

Ранее департамент образования горадминистрации Нового Уренгоя заявил, что уже начал служебное расследование в отношении гимназии, где учится юноша.

Школьник из Нового Уренгоя 19 ноября выступил в немецком парламенте с сочувственной речью в адрес немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории России. Попавшее в Сеть видео выступления стали поводом для обсуждения, в том числе и на уровне Совета Федерации. При этом в защиту мальчика и его позиции выступил мэр Нового Уренгоя, а так же руководство местного филиала «Газпрома».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров