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20 ноября 2017
23:57  20 ноября 2017 0

«Команде Путина» предложили сделку на два миллиона

Цель создания Putin Team — объединение всех, кто поддерживает действующего президента РоссииФото: личная страница Александра Овечкина в сети Instagram

Предприимчивый житель Белгородской области оперативно выкупил все возможные доменные имена для сайта «Команды Путина» («Putin Team»), после чего выставил их на продажу на площадке Avito.ru. В комментариях продавец рекомендовал совершить сделку персонально Александру Овечкину.

«Предлагаю Александру Овечкину организатору движения „Команда Путина“ купить пакет доменов (имя для сайта) или другому желающему», — написал нынешний владелец пакета, представившийся Дмитрием.

Пакет, который был оценен в два миллиона рублей, включает в себя такие доменные имена, как «KomandaPutina.com», «KomandaPutina.ru», «KomandaPutina.com.ru», «KomandaPutina.ru.com», «KomandaPutina.org», «Putinteam.org», «Putinteam.ru», «Putinteam.com», «Putinteam.com.ru», «Putinteam.ru.com».

От покупателя пакета продавец требует наличия российского гражданства, патриотической позиции и неиспользование доменных имен для сомнительных целей, таких как пропаганда финансовых пирамид, азартных игр, вредных привычек, запрещенных веществ и сообществ сомнительного характера.

По словам продавца, половину вырученных от сделки денег он намерен пустить на благотворительность.

Хоккеист Овечкин объявил о создании движения Putin Team

Как ранее писало «URA.RU», о создании движения в поддержку Владимира Путина в начале ноября заявил известный российский хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен объяснил, что название общественного проекта ему «подсказали» западные СМИ, в которых в последнее время часто появлялись сообщения о команде президента Путина. За неполный месяц о своем участии в команде объявили многие известные российские спортсмены и знаменитости, сред которых Евгений Малкин, Елена Исинбаева, Сергей Карякин и многие другие. По данным опроса ВЦИОМ, идея Александра Овечкина нашла поддержку двух третей россиян.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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