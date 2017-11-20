«Команде Путина» предложили сделку на два миллиона

23:57 20 ноября 2017 0

Цель создания Putin Team — объединение всех, кто поддерживает действующего президента России Фото: личная страница Александра Овечкина в сети Instagram

Предприимчивый житель Белгородской области оперативно выкупил все возможные доменные имена для сайта «Команды Путина» («Putin Team»), после чего выставил их на продажу на площадке Avito.ru. В комментариях продавец рекомендовал совершить сделку персонально Александру Овечкину.

«Предлагаю Александру Овечкину организатору движения „Команда Путина“ купить пакет доменов (имя для сайта) или другому желающему», — написал нынешний владелец пакета, представившийся Дмитрием.

Пакет, который был оценен в два миллиона рублей, включает в себя такие доменные имена, как «KomandaPutina.com», «KomandaPutina.ru», «KomandaPutina.com.ru», «KomandaPutina.ru.com», «KomandaPutina.org», «Putinteam.org», «Putinteam.ru», «Putinteam.com», «Putinteam.com.ru», «Putinteam.ru.com».

От покупателя пакета продавец требует наличия российского гражданства, патриотической позиции и неиспользование доменных имен для сомнительных целей, таких как пропаганда финансовых пирамид, азартных игр, вредных привычек, запрещенных веществ и сообществ сомнительного характера.

По словам продавца, половину вырученных от сделки денег он намерен пустить на благотворительность.

Как ранее писало «URA.RU», о создании движения в поддержку Владимира Путина в начале ноября заявил известный российский хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен объяснил, что название общественного проекта ему «подсказали» западные СМИ, в которых в последнее время часто появлялись сообщения о команде президента Путина. За неполный месяц о своем участии в команде объявили многие известные российские спортсмены и знаменитости, сред которых Евгений Малкин, Елена Исинбаева, Сергей Карякин и многие другие. По данным опроса ВЦИОМ, идея Александра Овечкина нашла поддержку двух третей россиян.